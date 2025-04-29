Нью-Йорк, США, 30 апреля, 2025, 01:37 — ИА Регнум. Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на вопросы о легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом 29 апреля заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Небензя

Он подчеркнул, что соблюдение Украиной режима перемирия с 8 по 10 мая станет первым шагом к прямым переговорам с РФ.

«Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру. Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных стран.

Небензя напомнил, что Зеленский должен выполнить обещания, данные избирателям в 2019 году, — стремиться к миру с Россией и обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения. Он также призвал отменить законодательный запрет на прямые переговоры с российским руководством и действовать в интересах Украины, а не в угоду тем, кто использует страну как инструмент в геополитической борьбе против России.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 мск с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля сообщил, что Киев пока никак не отреагировал на жест доброй воли Путина. Пока еще трудно понять, планирует ли Украина присоединиться к перемирию или нет.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, предложение Путина о перемирии в дни празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Украиной без предварительных условий. При этом Лавров добавил, что перемирие на 30 дней, которого добивается киевский режим, в Москве считают предварительным условием, которое украинская сторона планирует использовать для укрепления своей армии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп 28 апреля заявил, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии. По его словам, по этому вопросу что-то должно произойти на следующей неделе.