Курск, 30 апреля, 2025, 01:07 — ИА Регнум. В Курской области в результате атак украинских беспилотников пострадали три человека. Об этом в ночь на 30 апреля сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«В результате ударов беспилотников по пригороду Рыльска повреждения получили 3 двухэтажных МКД, 1 частный дом и здание детского сада. К сожалению, есть пострадавшие: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитых стекол, у них диагностированы резано-ушибленные ранения головы, верхних и нижних конечностей», — написал врио главы области в Telegram-канале.

Пострадавших госпитализировали в Рыльскую больницу.

Помимо этого, ещё один пострадавший, мужчина 1975 года рождения, получил поверхностные резаные раны руки и ноги, но отказался от госпитализации после обработки ран.

В одном из многоквартирных домов загорелась кровля, однако пожар уже ликвидирован, угрозы соседним зданиям нет.

На месте работают глава района и оперативные службы. Как отметил врио губернатора, пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка. Завтра начнётся оценка ущерба и восстановительные работы.

Последствия атаки уточняются, ситуация находится под личным контролем, подчеркнул Хинштейн.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки дронов украинских войск на мирных жителей усилились. Так, 29 апреля пятеро мирных жителей пострадали в результате атак дронов украинских формирований на автомобили в трех районах Белгородской области.

28 апреля мирная жительница была ранена в результате удара украинского FPV-дрона в городском округе Шебекино. Также мужчина в Брянске погиб в результате атаки беспилотников ВСУ в ночь на 28 апреля.

Киевский режим с 2014 года убивает представителей мирного населения, включая тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По данным Следственного комитета России, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, также около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.