Вашингтон, 30 апреля, 2025, 00:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп в шутку заявил, что он готов быть избранным новым папой римским. Соответствующее заявление политик сделал 29 апреля в ходе беседы с журналистами на лужайке Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп

«Папой? Я хотел бы быть папой римским. Это был бы мой выбор номер один», — ответил Трамп на вопрос представителя прессы.

Затем американский лидер добавил, что на самом деле у него нет никаких предпочтений относительно кандидатуры на пост главы католической церкви. Однако затем он отметил, что понтификом вполне может стать некий кардинал из Нью-Йорка, который, по мнению Трампа, «очень хорош».

«Так что посмотрим», — заключил глава Белого дома.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кардиналы католической церкви 7 мая соберутся в Ватикане на конклав для избрания нового папы римского.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Похороны понтифика прошли 26 апреля. На них собрались около 200 тыс. человек.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 27 апреля рассказал, что на пост папы римского претендуют и сторонники сохранения традиций, и реформаторы. По его оценке, шансы на победу примерно одинаковые у обеих сторон. По данным итальянских СМИ, на пост папы римского будет несколько кандидатов, а наиболее вероятный преемник Франциска — госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.