Исламабад, 30 апреля, 2025, 00:45 — ИА Регнум. Индийские вооруженные силы якобы готовят военный удар по Пакистану в ближайшие 24–36 часов, используя теракт в штате Джамму и Кашмир как предлог. С таким утверждением 29 апреля выступил министр информации Пакистана Аттаулла Тарар.

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В публикации в соцсети X он сообщил, что Исламабад располагает надёжными данными о намерении Индии атаковать Пакистан. Тарар обвинил Дели в использовании инцидента в Пахалгаме как ложного повода. Тарар подчеркнул, что ВС Пакистана дадут решительный отпор в случае любого агрессивного действия.

Примерно в это же время, вечером 29 апреля, индийские СМИ сообщили, что между военными Индии и Пакистана произошла перестрелка вдоль международной границы в Джамму в секторе Паргвал в Джамму и Кашмире.

Как передавало ИА Регнум, обострение отношений между Пакистаном и Индией возникло после того, как 22 апреля в индийском Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек.

После этого, 24 апреля, Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился. Это произошло впервые с момента подписания соглашения 1960 года. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать перекрытие течения реки как акт войны. В тот же день власти страны решили закрыть воздушное пространство для Индии.

29 апреля глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал власти Индии отреагировать на предложение пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта.

Асиф отметил, что следственную группу, которая выявит виновных в теракте в Кашмире, могут создать третьи государства, такие как Россия, Китай или страны Запада, и таким образом разрешить кризис, возникший между Пакистаном и Индией.