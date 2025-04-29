Москва, 30 апреля, 2025, 00:01 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда наименования «Сталинград». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля во вторник, 29 апреля.

A.Savin Аэропорт «Гумрак» в Волгограде

«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной воне 1941–1945 годов постановляю: 1. Присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование «Сталинград». 2. Установить, что: присвоенное международному аэропорту Волгоград историческое наименование не является составной частью установленного наименования этого географического объекта», — отмечается в указе.

При этом в документе говорится, что переименование воздушной гавани не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта.

Как передавало ИА Регнум, во вторник вечером, 29 апреля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время встречи с главой государства передал ему просьбу ветеранского сообщества и участников спецоперации переименовать волгоградский аэропорт в "Сталинград". Путин поддержал идею и отметил, что слова ветеранов боевых действий является для него законом.

В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в связи с празднованием 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Как заявил в декабре 2024 года президент Владимир Путин, 2025 год объявляется Годом защитника Отечества в память о подвигах предков, в разные исторические периоды защищавших Родину, и в честь участников специальной военной операции.