Вашингтон, 29 апреля, 2025, 23:54 — ИА Регнум. Госсекретарь Марко Рубио планирует в ближайшие дни провести телефонные переговоры с министрами иностранных дел Индии и Пакистана, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию напряжённости. Об этом 29 апреля сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

TASS /Pool/ABACA Марко Рубио

Она отметила, что США поддерживают контакты с обеими сторонами и призывают их избегать обострения ситуации. Брюс добавила, что Рубио намерен в течение одного-двух дней обсудить ситуацию с главой МИД Пакистана Исхаком Даром и главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, а также призвал лидеров и министров иностранных дел других стран связаться с этими государствами по данному вопросу.

Вечером 29 апреля индийские СМИ сообщили, что между военными Индии и Пакистана произошла перестрелка вдоль международной границы в Джамму в секторе Паргвал в Джамму и Кашмире.

Как передавало ИА Регнум, обострение отношений между Пакистаном и Индией возникло после того, как 22 апреля в индийском Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. По данным телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей открыли огонь по туристам, которые в этот момент совершали конную прогулку.

Затем 24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился. Это произошло впервые с момента подписания соглашения в 1960 году. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать перекрытие течения реки как акт войны. В тот же день власти страны решили закрыть воздушное пространство для Индии.

29 апреля глава минобороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал власти Индии отреагировать на предложение пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта.

Политик отметил, что следственную группу, которая выявит виновных в теракте в Кашмире, могут создать третьи государства, такие как Россия, Китай или страны Запада, и таким образом разрешить кризис, возникший между Пакистаном и Индией.