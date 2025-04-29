Рига, 29 апреля, 2025, 23:48 — ИА Регнум. Глава МВД Латвии Рихард Козловскис по требованию Службы госбезопасности (СГБ) запретил въезд в страну заслуженной артистке России Кристине Орбакайте и сербскому музыканту и композитору Горану Бреговичу. Об этом 29 апреля сообщил портал латвийского гостелерадио LSM.

Известия/Александр Казаков Кристина Орбакайте

По оценкам спецслужбы, выступления Орбакайте и Бреговича «не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии». Козловскис разъяснил, что музыканты открыто поддерживали сторону России в рамках украинского конфликта, а также проводили выступления в Крыму.

Отмечается, что у обоих артистов летом планировались концерты в Латвии. Однако, по мнению латвийской СГБ, их появление в стране «может способствовать межэтнической напряженности».

Ранее ИА Регнум сообщало, что в октябре 2024 года министерство иностранных дел Латвии признало дизайнера Артемия Лебедева и комика Валерия Пономаренко персонами нон грата. Им запрещён въезд в страну на неопределённый срок.

В марте 2023 года власти Латвии запретили 35 гражданам России въезд в страну в связи с поддержкой спецоперации на Украине. Под ограничения попали, в частности, исполнители Аким Апачев (Гасанов), Ярослав Дронов (SHAMAN), Наталья Качура, Александр Маршал, Надежда Бабкина, а также телеведущие Руслан Осташко, Юлия Барановская, Лера Кудрявцева,актёры Полина Агуреева, Станислав Старовойтов и Кирилл Кузнецов.