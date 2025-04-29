Вашингтон, 29 апреля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Двоих граждан Украины задержали за незаконное участие в голосовании на выборах 2024 года в США. Об этом 29 апреля сообщила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в соцсети X.

Известия/Александр Казаков

Как уточнила Ноэм, операция по задержанию украинских граждан проводилась в сотрудничестве с другими ведомствами, в том числе с департаментом эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск.

«В партнерстве с ведомством по повышению эффективности работы правительства США и Службой таможенного и пограничного контроля были задержаны двое граждан Украины за незаконное голосование на выборах 2024 года», — написала министр.

Ноэм подчеркнула, что при президенте Дональде Трампе граждане, приехавшие в США и нарушившие законы этой страны, обязательно столкнутся с последствиями. Подробностей дела глава ведомства не привела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявила в ноябре специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Пиа Каума, президентская кампания в Соединённых Штатах отличилась высоким уровнем дезинформации, случаями насилия и нетерпимой риторикой. Каума указала на безосновательные заявления о нарушениях на выборах, которые звучали постоянно во время процесса голосования. По словам представителя ОБСЕ, наблюдатели высоко оценили организацию голосования, охарактеризовав её как «эффективную и профессиональную».