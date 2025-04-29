Главы МИД БРИКС призвали к устойчивому мирному урегулированию на Украине
Москва, 29 апреля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран БРИКС выразили надежду, что текущие инициативы по мирному разрешению конфликта на Украине приведут к достижению прочного мирного соглашения. Об этом говорится в декларации председателя встречи глав МИД.
Министры иностранных дел стран БРИКС сослались на национальные позиции своих государств по конфликту на Украине, ранее озвученные на международных площадках, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.
«Министры выразили надежду, что нынешние усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию», — отмечается в документе.
В декларации также отмечается, что министры иностранных дел стран БРИКС заявили о нераздельности безопасности всех государств и подтвердили свою приверженность урегулированию международных конфликтов мирным путём через диалог, консультации и дипломатические усилия.
Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что уверенность россиян в том, что страна одержит победу в ходе специальной военной операции, должна только укрепляться.
При этом Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.
Кроме того, в Кремле отмечали, что Россия несмотря ни на что достигнет своих целей мирным или военным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав России.