Москва, 29 апреля, 2025, 23:24 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран БРИКС выразили надежду, что текущие инициативы по мирному разрешению конфликта на Украине приведут к достижению прочного мирного соглашения. Об этом говорится в декларации председателя встречи глав МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM

Министры иностранных дел стран БРИКС сослались на национальные позиции своих государств по конфликту на Украине, ранее озвученные на международных площадках, включая Совет Безопасности и Генеральную Ассамблею ООН.

«Министры выразили надежду, что нынешние усилия приведут к устойчивому мирному урегулированию», — отмечается в документе.

В декларации также отмечается, что министры иностранных дел стран БРИКС заявили о нераздельности безопасности всех государств и подтвердили свою приверженность урегулированию международных конфликтов мирным путём через диалог, консультации и дипломатические усилия.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что уверенность россиян в том, что страна одержит победу в ходе специальной военной операции, должна только укрепляться.

При этом Россия неоднократно подчеркивала, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, но урегулировать конфликт можно, лишь искоренив его первопричины. Путин также указывал, что в числе основных условий для завершения спецоперации — прекращение поставок западного оружия украинским формированиям.

Кроме того, в Кремле отмечали, что Россия несмотря ни на что достигнет своих целей мирным или военным путем. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что для завершения специальной операции киевский режим должен вывести войска с территории регионов Новороссии и Донбасса, вернувшихся в состав России.