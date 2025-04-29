Нью-Дели, 29 апреля, 2025, 23:14 — ИА Регнум. Между военнослужащими Индии и Пакистана произошла перестрелка вдоль международной границы в Джамму в секторе Паргвал в Джамму и Кашмире. Об этом 29 апреля сообщает издание India Today.

ТАСС/AP Photo/Mukhtar Khan)

По данным издания, Пакистан в шестой раз нарушил режим прекращения огня, что привело к «жёсткому ответу» индийской армии.

«Пакистан нарушает режим прекращения огня вдоль линии контроля уже пять дней подряд, что обостряет напряженность между противниками», — поясняется в материале.

Отмечается, что военнослужащие впервые открыли огонь в этом регионе после теракта в Пахалгаме. До этого перестрелки между армиями Индии и Пакистана наблюдались в секторах Тутмари Гали, Рампур, Ури, Гурез и Сандербани.

Ранее ИА Регнум сообщало, что министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал власти Индии отреагировать на предложение пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа создать независимую комиссию для расследования теракта в Кашмире.

Политик отметил, что следственную группу, которая выявит виновных в теракте в Кашмире, могут создать третьи государства, такие как Россия, Китай или страны Запада, и таким образом разрешить кризис, возникший между Пакистаном и Индией.

22 апреля в индийском Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 человек. По данным телеканала News18, ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лашкар-и-Тайба» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Двое или трое вооруженных людей открыли огонь по туристам, которые в этот момент совершали конную прогулку.

Затем 24 апреля Индия перекрыла течение реки Инд в Пакистан, из-за чего поток воды через плотины и каналы остановился. Это произошло впервые с момента подписания соглашения в 1960 году. При этом ранее Пакистан заявлял, что будет расценивать перекрытие течения реки как акт войны. В тот же день власти страны решили закрыть воздушное пространство для Индии.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди в связи с терактом. Он также подтвердил готовность к дальнейшему наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми проявлениями терроризма.