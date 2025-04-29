Вашингтон, 29 апреля, 2025, 22:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты выйдут и из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта, где выполняют роль посредников, при отсутствии прогресса на пути к миру. Об этом 29 апреля заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Сейчас настало время, когда обе стороны конфликта должны представить конкретные предложения, и если не будет достигнуто прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», — подчеркнула Брюс.

Она добавила, что Вашингтон ждёт «полного и длительного» прекращения огня и завершения конфликта, а госсекретарь США Марко Рубио ожидает от России и Украины конкретных предложений по данному вопросу в ближайшее время.

При этом представитель Госдепа США не уточнила, какой срок могли определить Рубио и президент США Дональд Трамп для урегулирования конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Украиной.

28 апреля российский лидер, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля сообщил, что Киев пока никак не отреагировал на жест доброй воли Путина. Пока еще трудно понять, планирует ли Украина присоединиться к перемирию или нет.

Президент США Трамп 28 апреля заявил, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии. По его словам, по этому вопросу что-то должно произойти на следующей неделе.