Волгоград, 29 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддержал просьбу ветеранов Волгоградской области о присвоении аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград». Соответствующую просьбу главе государства во вторник, 29 апреля, передал губернатор региона Андрей Бочаров.

РИА Новости/Кирилл Брага

Глава области отметил, что в поддержку переименования воздушной гавани выступают ветеранское сообщество региона и участники специальной военной операции.

«Их слово для меня закон. Так и сделаем. Как только вернусь в Москву, сразу же будет подготовлен и подписан указ соответствующий о присвоении аэропорту наименования «Сталинград», — заявил Путин.

Бочаров поблагодарил президента Путина за визит в регион накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войны и за внимание к памяти защитников Сталинграда. Он доложил, что социально-экономическая ситуация в области стабильна, социальные обязательства выполняются полностью. Бочаров подчеркнул важность сохранения исторической памяти и особое отношение жителей к ветеранам Великой Отечественной войны.

Глава региона также передал слова поддержки и благодарности от ветеранов и жителей за присвоение статуса ветеранов Великой Отечественной войны жителям осаждённого Сталинграда, что обеспечило дополнительную господдержку для 4270 человек. Также по поручению Путина все участники ВОВ в регионе получили звание «Почётный гражданин», что получило широкий отклик у жителей, отметил Бочаров во время встречи с президентом.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день ранее Путин отметил, что в России и Белоруссии всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны.

Российский лидер также уточнил, что главным уроком является противостояние возрождению нацизма, русофобии, любых форм национальной или религиозной нетерпимости, за которыми кроются претензии на мировое господство, а также попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Кроме того, российский лидер в ходе своего выступления на международном форуме в Волгограде предложил создать комиссию по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне при парламентском собрании России и Белоруссии. Он отметил, что для этого необходимо привлечь ведущих российских и белорусских экспертов и историков.

В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества в связи с празднованием 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Как заявил в декабре 2024 года президент Владимир Путин, 2025 год объявляется Годом защитника Отечества в память о подвигах предков, в разные исторические периоды защищавших Родину, и в честь участников специальной военной операции.