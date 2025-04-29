Лавров: Россия знает цену призывов киевского режима к прекращению огня
Москва, 29 апреля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Россия знает цену призывов Украины к перемирию, так как не раз фиксировала нарушения Киевом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам, действующего с 18 марта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга после совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.
Министр напомнил, что Москва полностью соблюдала временное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. При этом Россией были зафиксированы несколько сотен нарушений со стороны украинских формирований за 30-дневный период моратория на удары по энергообъектам.
«Мы эти списки нарушений направили и в ООН, я направил госсекретарю США Марко Рубио. Поэтому мы знаем цену этих призывов к перемирию», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.
Как передавало ИА Регнум, с 18 марта с согласия президента РФ Владимира Путина действовал 30-дневный мораторий на взаимное нанесение ВС РФ и украинской армией ударов по энергетическим объектам. Россия в полном объеме соблюдала договоренность, киевский режим, вопреки собственным обещаниям, нарушал его с самого первого дня.
После этого Путин объявлял пасхальное перемирие: с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля из гуманитарных соображений. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские боевики его неоднократно нарушали. По данным Минобороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами.