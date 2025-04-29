Москва, 29 апреля, 2025, 22:23 — ИА Регнум. Россия знает цену призывов Украины к перемирию, так как не раз фиксировала нарушения Киевом 30-дневного моратория на удары по энергообъектам, действующего с 18 марта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время брифинга после совещания глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр напомнил, что Москва полностью соблюдала временное прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры. При этом Россией были зафиксированы несколько сотен нарушений со стороны украинских формирований за 30-дневный период моратория на удары по энергообъектам.

«Мы эти списки нарушений направили и в ООН, я направил госсекретарю США Марко Рубио. Поэтому мы знаем цену этих призывов к перемирию», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, с 18 марта с согласия президента РФ Владимира Путина действовал 30-дневный мораторий на взаимное нанесение ВС РФ и украинской армией ударов по энергетическим объектам. Россия в полном объеме соблюдала договоренность, киевский режим, вопреки собственным обещаниям, нарушал его с самого первого дня.

После этого Путин объявлял пасхальное перемирие: с 18:00 мск 19 апреля по 00:00 мск 21 апреля из гуманитарных соображений. Несмотря на заявления киевского режима о якобы готовности поддержать пасхальное перемирие, украинские боевики его неоднократно нарушали. По данным Минобороны РФ, за это время Вооруженные силы Украины обстреляли российские позиции 444 раза. Также украинские войска в этот период осуществили 900 атак дронами.