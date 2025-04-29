Вашингтон, 29 апреля, 2025, 21:51 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что пытается спасти Украину от полного и скорого разгрома и что эта страна без его помощи давно бы проиграла в конфликте с Россией.

РИА Новости

«Я думаю, что я спасаю эту страну. Я думаю, что эта страна будет раздавлена ​​очень скоро. Давайте посмотрим правде в глаза», — отметил он в ходе в интервью, опубликованного 28 апреля журналом The Atlantic.

Трамп подчеркнул, что у Украины не было бы шансов долго выстаивать против российской армии без помощи США. Он напомнил, что во время своего первого президентского срока передал Киеву партию ПТРК Javelin. Без них Россия победила бы за один день, заявил американский лидер.

После этого президент добавил, что ему жаль видеть затянувшийся конфликт, так как это привело к гибели большого количества людей.

«И, знаете, я действительно могу сказать, что я очень хорош, потому что я спасаю эту страну», — похвалил себя Трамп.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин ранее указывал на то, что иностранные поставки оружия киевскому режиму не изменят ход событий на фронте. Они только затянут конфликт и усугубят положение Украины.

18 марта Путин в телефонном разговоре с Трампом назвал ключевым условием для прекращения конфликта на Украине прекращение иностранной военной помощи Киеву. Он также отметил, что это также нужно для исключения риска эскалации ситуации.

Трамп 18 апреля допустил возможность остановки американской военной помощи Украине. Он также не исключил, что США выйдут из переговоров о мирном урегулировании, если одна из сторон конфликта будет мешать процессу.