Волгоград, 29 апреля, 2025, 21:37 — ИА Регнум. Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались четыре часа. Об этом 29 апреля сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Переговоры завершены. Лукашенко и Путин общались тет-а-тет четыре часа ровно», — говорится в сообщении.

В начале встречи Путин поблагодарил Лукашенко за то, что, по решению белорусского лидера, по Красной площади в день Победы пройдет парадный расчет Вооруженных сил Белоруссии. Он добавил, что планирует обсудить с белорусским коллегой текущие дела, которых у Москвы и Минска «очень много».

Путин сообщил, что российская и белорусская стороны намерены и дальше расширять масштабы промышленной кооперации. По словам президента РФ, речь идет в том числе об авиапромышленной отрасли.

Путин добавил, что Россия готова совместно с белорусскими специалистами заложить авиазавод и лабораторию по беспилотникам. Он также отметил, что в Белоруссии сохранена часть авиационной промышленности СССР.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Лукашенко 29 апреля в Волгограде посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Они возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы и цветы к могиле маршала дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Затем лидеры России и Белоруссии приняли участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». Путин назвал символичным тот факт, что мероприятие проходит в Волгограде. В годы Великой Отечественной войны этот город назывался Сталинград. Он стал местом, где решалась судьба всего мира.

Со своей стороны Лукашенко заявил, что народы России и Белоруссии крепко связаны Победой над нацизмом. Эту связь нельзя потерять, потому что вместе два народа являются мощнейшей силой.