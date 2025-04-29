Волгоград, 29 апреля, 2025, 21:19 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 29 апреля на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что не может не посетить парад Победы в Москве.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Лидеры государств провели встречу после форума «Великое наследие — общее будущее», который проходит в Волгограде. Лукашенко поблагодарил российского президента за приглашение, отметив, что нельзя без дрожи находиться на параде в таком впечатляющем месте.

«Вы знаете, что мы едем сначала на Красную площадь, потом проводим парад у себя в Беларуси. Ничего, что мы в основном два государства, два президента привержены этому. Нам не тесно, нам не скучно», — добавил белорусский лидер.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 апреля сообщил, что в этом году на юбилейный парад Победы на Красной площади ожидается приезд более 20 глав государств и правительств. Они будут участвовать в торжествах вместе с Путиным.

Ранее многие лидеры стран сообщили, что приняли приглашение посетить Москву 9 мая. 28 апреля о планах приехать в Москву заявил президент Республики Конго Дени Сассу-Нгессо. Ранее о намерении участвовать в торжествах сообщили премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Лула да Силва, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.