Вашингтон, 29 апреля, 2025, 21:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что ему проще иметь дело с российским лидером Владимиром Путиным, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

TASS / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix via ZUMA Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

«Я думаю, он готов заключить сделку, и я бы сказал, что до сих пор с ним проще иметь дело, чем с Зеленским», — признался он в интервью американскому журналисту Гленну Беку,опубликованном в соцсети Х.

Трамп добавил, что у Зеленского нет карт и нет козырей, но он просит всё больше и больше. Он выразил надежду, что глава киевского режима заключит мир.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 29 апреля допустил, что может встать на сторону Украины в конфликте с Россией. При этом он подчеркнул, что это не обязательно выразится в поддержке главы киевского режима Владимира Зеленского.

Также Трамп заявил, что Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу. Он назвал конфликт на Украине «очень плохим» и добавил, что пытается завершить его.

23 апреля Трамп обрушился с критикой на Зеленского за слова, что он никогда не признает воссоединения Крыма с Россией. Американский президент обвинил главу киевского режима в создании помех для мирного урегулирования и предупредил, что в случае продления конфликта он может потерять всю Украину.