Вашингтон, 29 апреля, 2025, 21:03 — ИА Регнум. Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу. Об этом 29 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Россия является очень большое военной силой, а Украина — нет», — заявил он в интервью американскому журналисту Гленну Беку, которое опубликовано в соцсети X.

Трамп назвал конфликт на Украине «очень плохим» и добавил, что пытается завершить его.

Как передавало ИА Регнум, Трамп 29 апреля допустил, что может встать на сторону Украины в конфликте с Россией. При этом он подчеркнул, что это не обязательно выразится в поддержке главы киевского режима Владимира Зеленского.

26 апреля Трамп заявил о согласовании большинства основных позиций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также призвал стороны провести встречу на высоком уровне и договориться о завершении боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что взгляды Трампа на разрешение украинского конфликта во многом совпадают с российской позицией. В частности, это касается оценки того, что перспектива вступления Украины в НАТО стала катализатором конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс по мирному урегулированию продолжается, но преждевременно раскрывать его детали.