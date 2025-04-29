Москва, 29 апреля, 2025, 21:05 — ИА Регнум. Активисты движения «Волонтеры Победы» в рамках подготовки к 80-летию Победы провели урок «День Победы» в школах и на общественных площадках по всей стране. Особое внимание в ходе уроков уделялось решающим сражениям весны 1945 года и героям, приблизившим долгожданную Победу.

«Волонтёры Победы»

В Ивановской области добровольцы провели занятие для школьников младшего возраста. Они подробно рассказали о значении Берлинской наступательной операции. Как отметил педагог школы села Мугреевский, такие встречи не просто передают исторические знания, но и воспитывают патриотизм и уважение к подвигу предков.

В Ставропольском крае в рамках мероприятия учащиеся 7 класса сельской школы активно обсуждали ключевые события войны, проявляя живой интерес к деталям военных операций. Аналогичные занятия прошли в Новосибирской области, где подросткам рассказали о трудовых подвигах земляков в военные годы.

В Башкирии в ходе всероссийского урока вспоминали и фронтовиков, и тружеников тыла, внесших неоценимый вклад в общую Победу. Проект также охватил Москву, Ханты-Мансийский автономный округ, Крым, Карелию, Воронежскую область и другие регионы.

Как передавало ИА Регнум, 25 апреля в России седьмой раз прошел «Диктант Победы». В этом году акцию сопровождали более 30 тыс. «Волонтеров Победы». Они помогали провести проект и в России, и за рубежом.