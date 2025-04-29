Донецк, 29 апреля, 2025, 20:54 — ИА Регнум. Украинские формирования обстреляли центр города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР), используя реактивную систему залпового огня HIMARS, в результате чего пострадали 16 человек. Об этом 29 апреля сообщил глава региона Денис Пушилин.

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«В Центрально-Городском районе города в результате применения противником реактивной артиллерии калибром 227 мм (HIMARS) крайне тяжелые ранения получила женщина», — написал он в Telegram-канале.

Он уточнил, что пострадали еще 15 человек, в том числе четырехмесячный ребенок. Также он отметил, что среди раненых пятеро сотрудников МВД.

Как передавало ИА Регнум, 29 апреля ВСУ обстреляли школьный автобус с детьми в Запорожской области. Автобус зацепило осколками, были выбиты задние окна. Мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы.

28 апреля посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в результате нападений украинских формирований на мирных жителей России с января по март погибли 292 человека, еще 1197 были ранены. Среди погибших были пять несовершеннолетних, и еще 63 ребенка пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.