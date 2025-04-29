Вашингтон, 29 апреля, 2025, 20:35 — ИА Регнум. Украинские системы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают «дружественным огнем» уничтожать военные самолеты ВСУ. На это в своей статье указывает американский военный журнал Military Watch Magazine (MWM).

(сс) wallycacsabre Су-27 ВВС Украины

Автор материала напоминает, что ВСУ подтвердили потерю «одного из немногих оставшихся у них истребителей Су-27». При этом в публикации отмечается, что украинская сторона так и не озвучила конкретную причину крушения воздушного судна. То есть вопрос о том, что именно — беспилотник, техническая неисправность или украинская ПВО — отправило истребитель в штопор, остается открытым.

«Украинский парк боевых самолетов понес значительные потери от огня по своим на протяжении всего конфликта», — следует из материала.

Помимо этого, в статье со ссылкой на высказывания украинских летчиков отмечается, что американские F-16, поставленные Украине в прошлом году, уступают российским Су-27, Су-30СМ и Су-35 по боеспособности, силе и военной мощи.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля Украина признала утрату Су-27. На следующий день Минобороны России сообщило, что украинский самолет был сбит российскими летчиками.

Глава штабного фонда 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Олег Петренко в эфире YouTube-канала «Новости Live» 29 апреля назвал человеческий фактор причиной крушения военного судна. Он констатировал, что Украина «не можем себе позволить такой роскоши», но, в чем именно состоял человеческий фактор, не уточнил.