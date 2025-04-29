Москва, 29 апреля, 2025, 20:31 — ИА Регнум. Страны Запада несправедливо вычеркнули из памяти вклад России в победу над фашизмом во Второй мировой войне. Об этом 29 апреля заявил американский режиссер Оливер Стоун.

Сергей Булкин/ТАСС Оливер Стоун

«Удручающе видеть, что мы, в США, не признаем вклада России. Я бы сказал, что ситуация сейчас ужасная. Европейский союз вычеркнул из памяти Россию», — отметил он, выступая на марафоне «Знание. Первые».

Стоун подчеркнул, что основной вклад в победу сделали советские граждане. По его словам, на Западе необоснованно мало уделяют внимания истории России, хотя она имеет большое значение для всего мира.

Как передавало ИА Регнум, Россию не пригласили в Польшу для участия в мероприятиях, прошедших 27 января по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме. Депутат бундестага ФРГ от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен назвала это позором. Она отметила, что на церемонию позвали потомков жертв концлагеря и тех, кто его создал, но не пригласили потомков освободителей.

Президент РФ Владимир Путин также назвал позорным отказ позвать представителей России на памятные мероприятия по случаю освобождения узников Освенцима. Он указал на то, что можно было бы вместо политиков пригласить непосредственных освободителей или их родственников. Вместо этого в церемонии участвовали представители киевского режима, объявившего национальным героем пособника нацистов Степана Бандеру.

Директор фонда Бранденбургских мемориалов Аксель Дреколль 22 заявил, что послу России в Германии Сергею Нечаеву запрещается участвовать в мероприятиях в честь 80-летия Победы, которые пройдут в городе. Она пригрозила задействовать силы безопасности, если глава дипмиссии придет на торжества.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы помешать Нечаеву участвовать в торжествах в Германии по случаю годовщины Победы обнажают русофобию и признаки нацизма в Германии. ФРГ фактически совершает акт саморазоблачения.