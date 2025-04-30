Москва, 30 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Несмотря на то, что Россия ставит вопрос легитимности украинских властей на второй план, принудить киевский режим к переговорам довольно сложно. Об этом в среду, 30 апреля, заявил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что вопрос о легитимности властей Украины менее важен, чем начало прямых переговоров с Киевом. Песков уточнил, что процесс мирного урегулирования превыше всего, первично — начать этот переговорный процесс.

«Вообще, принудить киевский режим к переговорам сейчас достаточно сложно, потому что идёт очень сильное давление не только со стороны украинских нацистов, но и в первую очередь со стороны Европы. Это и президент Франции Эммануэль Макрон, и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Поэтому я думаю, что это сигнал для Соединенных Штатов Америки, что мы готовы к компромиссам, что готовы даже отказаться от тех требований, на которых раньше настаивали», — сообщил военный эксперт.

Специалист уверен, что, в случае прямых переговоров России с Украиной и достижения каких-либо договоренностей, предполагается ратификация соответствующего договора Верховной радой. Собеседник агентства уточнил, что украинский парламент с точки зрения конституции этой страны на данный момент ещё является легитимным и подписи его представителей тоже.

«В этой ситуации можно говорить о том, что даже если подпись главы киевского режима Владимира Зеленского будет спорна, а в общем-то это действительно так, то, соответственно, утверждение договора Радой будет, ну скажем так, той круглой печатью, которая фактически будет подтверждать те договоренности, которые достигнуты. Другой вопрос, пойдёт ли на это Рада, учитывая сегодняшний настрой националистов и нацистских батальонов, которые и так делают всё для того, чтобы сорвать договорённости между Россией и Украиной», — заявил Кнутов

В подтверждение своих слов о настрое определённых радикальных групп на Украине, препятствующих мирным переговорам, специалист напомнил, что киевский режим отверг даже перемирие, предложенное российской стороной на время празднования 80-летия Победы. Но, несмотря на это, собеседник агентства считает подход, озвученный Песковым, вполне приемлемым, компромиссным.

«Мы показываем свою гибкость. Она проявляется в том, что мы предложили перемирие первыми. Хотя там сразу представители киевского режима заявили о том, что неплохо было бы объявить его на 30 дней. Но извините меня, в 2023 году, когда был украинский контрнаступ, если бы мы предложили 30-дневное перемирие, вряд ли бы киевский режим на него пошел»,— уверен эксперт.

По мнению специалиста, в России прекрасно понимают, что такие заявления киевского режима являются попыткой изменить ситуацию на поле боя в свою пользу, получить оружие, подтянуть резервы и так далее. Москва проявляет добрую волю, и эта воля не просто звучит на закрытых переговорах, но и обнародуется, в первую очередь пресс-секретарем президента России, уточнил Кнутов.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал слова Зеленского о нежелании признать Крым российским регионом. Глава Белого дома уточнил, что он и не просил Украину признавать этот регион частью РФ, а заявления главы киевского режима только вредят мирному переговорному процессу. По мнению Трампа, Зеленский — «человек без карт для игры» и должен выбирать между мирным соглашением и продолжением конфликта, из-за которого через три года киевский режим может потерять всю Украину. Президент США добавил, что с Москвой договориться проще, чем с Киевом.

При этом президент РФ Владимир Путин неоднократно напоминал, что Зеленский запретил себе вступать в контакт с Россией еще в 2022 году. Также глава государства отмечал, что глава киевского режима утратил свою легитимность в качестве президента еще в 2024 году, когда отменил выборы, и подписанные им документы могут быть оспорены.