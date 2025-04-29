Москва, 29 апреля, 2025, 20:03 — ИА Регнум. Новый законопроект, предоставляющий возможность получения убежища людям, столкнувшимся с проблемами в соблюдении традиционных семейных ценностей, показывает, что Россия является тем самым ковчегом, в котором может выжить мировая цивилизация. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин в разговоре с ИА Регнум.

МВД ранее подготовило законопроект о предоставлении убежища в России, вводя четыре типа защиты для иностранцев и людей без гражданства: статус беженца, временное и политическое убежище, а также временную защиту. Возможность получения временного убежища будет предоставляться при наличии «гуманных причин», в том числе, при русофобии и отсутствии возможности соблюдать традиционные семейные ценности.

«Россия является магнитом, является тем самым ковчегом, в котором вообще мировая цивилизация может выжить. Это, может быть, даже не громкие слова. Некоторые мои коллеги об этом давно говорят, что Россия — это ковчег цивилизации, ковчег человечества», — сообщил Гагарин.

Собеседник агентства отметил, что не только Россия придерживается базовых ценностей и тенденции к их сохранению и защите. По словам эксперта, подобная риторика просыпается сейчас и в Соединённых Штатах, но там она звучит в контексте так называемого возврата к неким исконным американским ценностям.

«Данная реформа предоставления убежища в России уже давно обсуждается. Мы можем посудить по отдельным фактам предоставления вот такого убежища. Они достаточно широко обсуждаются, но пока что носят в большей степени единичный характер. И я думаю, что на основании изучения вот этой практики, и появилась данная инициатива, которая предполагает предоставление возможностей для убежища тем жителям других государств, которые испытывают соответствующие некие притеснения или хотели бы защитить свои традиционные ценности, получив убежище в России», — сообщил специалист.

По словам эксперта, в России уже достаточно много фактов подобного переселения. В качестве примера можно привести семьи из США, Германии и даже Южной Африки, рассказал собеседник агентства.

«Это всё пока носит некий экзотический характер, и я думаю, что в каждом конкретном случае принимается решение. Но это безусловно требует определенного законодательного оформления и соответствующей регламентированной законом практики, которая могла бы действительно стать для определенного рода людей, базирующихся в своей жизни на традиционных ценностях, определённой возможность, а также побудить их переехать в Россию», — заявил Гагарин.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал на то, что в России приветствуют переезд из-за рубежа людей, разделяющих традиции и ценности страны.

Летом 2024 года российский лидер подписал указ об оказании гуманитарной поддержки иностранным гражданам, разделяющим ценности РФ. Таким образом, иностранцы могут обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без утвержденной квоты и подтверждения владения русским языком.