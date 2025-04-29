Смоленск, 29 апреля, 2025, 19:59 — ИА Регнум. Вечером 29 апреля 15 украинских беспилотников уничтожены силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на подлете к Смоленску. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор региона Василий Анохин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Сегодня наш регион вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов. На подлете к Смоленску силами РЭБ Министерства обороны РФ уничтожено 15 БПЛА противника», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что в результате ликвидации БПЛА, по предварительным данным, на земле пострадавших и разрушений нет.

Анохин также призвал местных жителей соблюдать правила безопасности при угрозе атаки дронов ВСУ. В таких случаях необходимо покинуть открытое пространство и отойти от окон при нахождении в помещении. Также запрещено снимать работу российских сил ПВО по вражеским воздушным целям.

Ранее ИА Регнум сообщало о нейтрализации беспилотника в лесном массиве рядом со смоленской деревней Пискарево. По словам губернатора, БПЛА обезвредили прибывшие на место специалисты оперативных служб.

В ночь на 29 апреля над регионами России было уничтожено 40 беспилотников самолетного типа, запущенных со стороны Украины. Больше всего — 11 БПЛА — сбито над Рязанской областью.

В ночь на 28 апреля над Брянской областью ПВО ликвидировали 102 беспилотника ВСУ. В результате атаки в областном центре погиб мужчина, еще одна местная жительница получила ранения.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, включая тех, кого формально Украина считает своими гражданами. По данным Следственного комитета РФ, начиная с 2014 года в результате агрессии со стороны Украины погибли более 6,5 тыс. человек, около 16,5 тыс. мирных граждан пострадали.