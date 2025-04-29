Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 апреля, 2025, 19:48 — ИА Регнум. Предложение президента России Владимира Путина о перемирии в дни празднования Дня Победы является началом прямых переговоров с Украиной. Об этом 29 апреля заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

«Наше предложение, которое президент Путин озвучил, — это начало прямых переговоров, без предварительных условий», — отметил он в ходе выступления после совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.

Лавров добавил, что перемирие на 30 дней, которого добивается киевский режим, в Москве считают предварительным условием, которое украинская сторона планирует использовать для укрепления своей армии.

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля российский лидер, руководствуясь гуманитарными соображениями, объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Оно будет действовать с 00:00 мск с 7 на 8 мая до 00:00 с 10 на 11 мая. Путин отметил, что ожидает от Киева аналогичного решения, а если перемирие будет нарушено, российская армия ответит адекватно и эффективно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля сообщил, что Киев пока никак не отреагировал на жест доброй воли Путина. Пока еще трудно понять, планирует ли Украина присоединиться к перемирию или нет.

Президент США Дональд Трамп 28 апреля заявил, что конфликт на Украине находится в завершающей стадии. По его словам, по этому вопросу что-то должно произойти на следующей неделе.