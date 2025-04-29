Волгоград, 29 апреля, 2025, 19:47 — ИА Регнум. Нельзя верить заявлениям западных стран, только их поступкам. Об этом 29 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

РИА Новости/Александр Казаков Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Это урок: для защиты исторической памяти надо делать еще больше, никогда нельзя расслабляться, никаким покаяниям верить нельзя. Только делам», — подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание, что пропаганда Запада сделала многое, чтобы дискредитировать Красную армию, партизанское движение, движение сопротивления, чтобы обелить нацистских преступников. По словам Лукашенко, сейчас молодые люди с Украины и из стран Прибалтики размахивают знаменами нацистов, а ведь именно украинцы, литовцы и латыши в годы Великой Отечественной войны проявляли особую жестокость в составе немецких войск.

Как передавало ИА Регнум, открывая форум Союзного государства в Волгограде, президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия и Белоруссия всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны. Он также призвал делать все возможное, чтобы противостоять возрождению нацизма и распространению любой нетерпимости и претензий на исключительность

В преддверии Дня Победы официальный представитель полиции Берлина Джейн Берндт заявила, что на торжествах в Германии, посвященных окончанию Второй мировой Войны, запретят использование российских и советских флагов. В прошлом году под подобный запрет также попали флаги Белоруссии и Чечни, знаки Z и V и георгиевские ленточки. На это отреагировали в Совфеде, отметив, что власти ФРГ пытаются добиться идеологического реванша.

Кроме того, в Германии также действует запрет для дипломатов РФ на участие в мероприятиях по случаю всех годовщин, в противном случае будут задействованы силы безопасности. Российский посол Сергей Нечаев в ответ заявил, что Москва не нуждается в специальном разрешении для участия в мероприятиях ко Дню Победы в общедоступных местах.