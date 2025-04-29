Бразилиа, 29 апреля, 2025, 19:39 — ИА Регнум. Киевский режим изменил свою позицию на 180 градусов и стал призывать к немедленному перемирию, потому что украинские войска всё активнее пятятся назад. Об этом 29 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Сейчас они (киевский режим) вдруг — ну, не вдруг, конечно, а на фоне происходящего на земле, на линии боевого соприкосновения, где украинский режим пятится все активнее назад и назад, — они переменили свою позицию на 180 градусов и стали требовать немедленного перемирия без предварительных условий», — констатировал министр.

Лавров в ходе пресс-конференции по итогам совещания руководителей внешнеполитических ведомств стран БРИКС в Бразилии также дал комментарий относительно слов главы киевского режима Владимира Зеленского о 30-дневном перемирии. Глава российского МИД подчеркнул, что Москве прекрасно известна цена заявлениям Киева относительно перемирия.

«Месяц-полтора-два назад из Киева звучали грозные предупреждения, что они не примут никакого перемирия. Европейские радикалы науськивали киевский режим на продолжение такой линии», — напомнил Лавров.

Министр также добавил, что Москва в настоящий момент не наблюдает возможностей для честного мониторинга соблюдения длительного перемирия украинской стороной.

Совещание глав дипломатических ведомств входящих в БРИКС стран проходит в Рио-де-Жанейро 28–29 апреля. Как ранее передавало ИА Регнум, Лавров приехал на заседание организации на автомобиле с надписью «Россия рулит».

В минувший понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы. Оно продлится с 00:00 8 мая до 00:00 11 мая. Если украинская сторона его нарушит, ВС РФ будут готовы дать «адекватный и эффективный ответ», было сказано в сообщении Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что от Киева пока не последовало реакции на инициативу Путина.