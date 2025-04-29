Вашингтон, 29 апреля, 2025, 19:28 — ИА Регнум. Конфликт на Украине подошел к завершающей стадии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Станислав Красильников/ТАСС

«Посмотрим, что произойдет в течение следующей недели. Мы подошли к завершающему этапу», — рассказал он о своих прогнозах в интервью, опубликованном 28 апреля журналом The Atlantic.

Трамп при этом подчеркнул, что не хочет нести ответственности за этот конфликт, так как считает виновным в его начале своего предшественника Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 апреля напомнил, что юридические сложности в разрешении конфликта на Украине сохраняются из-за истечения президентского срока главы киевского режима Владимира Зеленского. При этом вопрос о мирном урегулировании превыше всего, добавил представитель Кремля.

23 апреля Трамп обрушился с критикой на Зеленского за слова, что он никогда не признает воссоединения Крыма с Россией. Американский президент обвинил главу киевского режима в создании помех для мирного урегулирования и предупредил, что в случае продления конфликта он может потерять всю Украину.