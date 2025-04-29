Москва, 29 апреля, 2025, 19:11 — ИА Регнум. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров приехал на заседание БРИКС в Рио-де-Жанейро на машине с надписью «Россия рулит». Соответствующее видео опубликовала официальный представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

кадр из видео

На кадрах Лавров садится в автомобиль с номером, на котором по-португальски написано «СМИД БРИКС в Рио-де-Жанейро», а ниже по-русски — «Россия рулит».

Совещание глав дипведомств стран БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 28–29 апреля. На полях мероприятия Лавров провел встречи с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой и министром иностранных дел Китая Ван И.

Как рассказал журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, на встрече БРИКС Лавров подробно разъяснил позицию России по украинскому конфликту, которая отстаивается и в контактах с США.

Как передавало ИА Регнум, 10 апреля Захарова сообщила, что Лавров начал переговоры с казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу с шутки о настойках.

21 марта экс-глава МИД Австрии, глава Центра G. O. R. K. I. СПбГУ Карин Кнайсль восхитилась чувством юмора Лаврова. Кнайсль вспомнила, как в июне 2018 года министр сопровождал президента РФ Владимира Путина во время поездки в Австрию и во время обеда спикер австрийского парламента позволил себе оскорбительное замечание. Экс-глава МИД Австрии добавила, что из этой ситуации помогла выйти шутка.