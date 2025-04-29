Владимир, 29 апреля, 2025, 19:10 — ИА Регнум. Свыше 1 тыс. человек, проживающих в Киржачском районе Владимирской области, обратились для получения материальной помощи после того, как в воинской части произошла детонация боеприпасов. Об этом 29 апреля проинформировали в региональном правительстве.

РИА Новости/Владимир Никонов

«1003 человека уже обратились за получением финансовой помощи, около половины из них ее получили», — приведены в публикации на сайте облправительства слова советника главы региона Любови Кукушкиной.

Также отмечается, что каждый житель зоны ЧС может рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей вне зависимости от причиненного ущерба. Кроме того, из бюджета области на семью предусмотрены выплата в 75 тыс. рублей в случае частичной утраты предметов первой необходимости и 150 тыс. рублей — при полной.

Владимирские власти также обещают оказать людям, чье жилье пострадало, необходимую помощь в его восстановлении. Речь идет об установке новых окон и восстановлении поврежденных коммуникаций.

Как передавало ИА Регнум, мощный взрыв во Владимирской области произошел 22 апреля. Минобороны России сообщило, что причиной возгорания и последующего взрыва на складе в воинской части могло стать нарушение требований безопасности.

На территории всего Киржачского района был введен режим чрезвычайной ситуации, жителей ряда населенных пунктов эвакуировали. 25 апреля в 11 населенных пунктах района режим ЧС отменили.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию по расследованию ЧП, её возглавил замминистра обороны генерал-полковник Андрей Булыга. В военном ведомстве заверили, что по итогам разбирательства всех виновных привлекут к ответственности.