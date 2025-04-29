Рио-де-Жанейро, Бразилия, 29 апреля, 2025, 19:05 — ИА Регнум. Россия продолжит развивать отношения с Вашингтоном, но не в ущерб своим стратегическим партнерам. Об этом заявил 29 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Мы будем продолжать выстраивать наши отношения с США транспарентно и, конечно, ни в коем случае не в ущерб традиционным, прочным связям с нашими стратегическими партнерами и единомышленниками», — отметил он, выступая после совещания глав МИД стран БРИКС в Бразилии.

Лавров добавил, что Москва регулярно сообщает партнерам по БРИКС, как идут российско-американские переговоры. Вскоре будет видно, что у России и США обоюдный интерес к диалогу. Стороны стремятся договориться о балансе интересов и продолжают обсуждать самые разные сферы.

Как передавало ИА Регнум, администрация президента США Дональда Трампа начала выстраивать новую линию взаимодействия с РФ, направленную на восстановление двусторонних отношений, разрушенных его предшественником Джо Байденом. В рамках этого процесса уже состоялся ряд дипломатических контактов различного уровня, в том числе 10 апреля в Стамбуле прошли закрытые переговоры между российскими и американскими представителями.

До этого, 27 февраля, состоялась встреча в Турции, она была посвящена восстановлению полноценной работы дипломатических миссий двух стран. Лавров, комментируя переговоры, заявил, что по этому вопросу наблюдается определенное продвижение.

Положительная динамика в отношениях стала особенно заметна после телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа 12 февраля. Полуторачасовая беседа лидеров двух стран была в том числе посвящена поиску путей урегулирования украинского конфликта. По ее итогам стороны договорились поддерживать регулярные контакты и возможности провести личные встречи.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля отметил, что идет кропотливая работа по устранению ущерба, который нанесла отношениями Москвы и Вашингтона администрация Байдена. Для их нормализации нужно будет сделать еще много шагов.