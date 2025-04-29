Чита, 29 апреля, 2025, 19:42 — ИА Регнум. Трое пожарных пропали в Забайкалье, где введен режим ЧС федерального характера из-за лесных пожаров. Об этом заявила пресс-служба администрации Тунгокоченского муниципального округа.

МЧС Забайкальского края

Отмечается, что трое мужчин, принимавших участие в тушении пожаров, ушли с места дислокации в лесу и перестали выходить на связь.

«Молодые люди 23 апреля выходили в населенный пункт Кыкер за продуктами в промежутке с 15:00–16:00, обратно к бригаде не вернулись», — говорится в сообщении.

По данным администрации, пропавшие — Андрей Абрамов 1995 года рождения, Андрей Алекменский 2001 года рождения и Александр Назимов 2002 года рождения.

При этом, в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю сообщили ТАСС, что сотрудники полиции уже приступили к поискам. Кроме того, около 70% возгораний в регионе приходятся именно на этот труднодоступный и малонаселенный район, добавили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля в Забайкальском крае ввели режим ЧС. На тот момент в регионе действовали 45 лесных пожаров на площади 192 тыс. га, один пожар на площади 500 га был локализован. МЧС увеличило число пожарных, задействованных в тушении.

25 апреля в ведомстве заявили, что с начала пожароопасного периода в регионе были защищены 30 населенных пунктов от огня. Затем 27 апреля самолеты Ил-76 прибыли в Забайкальский край для тушения пожаров. В МЧС России уточнили, что это позволило остановить распространение огня на село Елизаветино в Читинском районе, в окрестностях которого были объяты пламенем 140 гектаров.