Волгоград, 29 апреля, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин оценил как «просто выдающиеся» результаты, достигнутые РФ и Белоруссией в сфере экономического сотрудничества.

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

«Достаточно сказать, что только в сфере торгово-экономических связей у нас, конечно, результат просто выдающийся. Скажем прямо, свыше 50 млрд в долларовом эквиваленте торгового оборота», — отметил Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко 29 апреля в Волгограде.

Российский лидер уточнил, что белорусская статистика показывает цифру, которая даже немного выше.

«По вашим статданным, даже чуть побольше, по нашим — где-то 50 [млрд долларов] с небольшим, около 51 [млрд долларов], по белорусским данным, где-то 51 [млрд долларов] с хвостиком», — пояснил он.

Как передавало ИА Регнум, Путин сообщил, что российская и белорусская стороны намерены и дальше расширять масштабы промышленной кооперации. По словам президента РФ, речь идет в том числе об авиапромышленной отрасли.

Путин добавил, что Россия готова совместно с белорусскими специалистами заложить авиазавод и лабораторию по беспилотникам. Он также отметил, что в Белоруссии сохранена часть авиационной промышленности СССР.

Президент России 29 апреля прилетел в Волгоград для участия в приуроченных к 80-летию Победы мероприятиях и для встречи с белорусским коллегой. Лидеры обеих стран в рамках своих выступлений на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» подчеркнули важность сохранения памяти о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.