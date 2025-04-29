Луганск, 29 апреля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. Эксперты RUTUBE провели в зоне СВО обучающий семинар для военкоров и бойцов действующих боевых подразделений 98-й дивизии ВДВ. Участники узнали, как создавать видеоконтент в условиях боевых действий.

RUTUBE RUTUBE провел в зоне СВО обучающий семинар для бойцов и военкоров

«Общественно значимый военкорский и политблогерский контент сейчас очень популярен. Занимает, в общем, львиную долю всего контента, который у нас есть. Вопрос многополярности, военной журналистики и военного контента будет актуален еще очень долго», — рассказал директор по работе с контентом RUTUBE Илья Емелин. Участниками обучающего семинара стали военнослужащие, а также профильные специалисты, отвечающие за объективное освещение работы дивизии и военных действий в зоне проведения СВО.

«Первый семинар в зоне проведения СВО мы провели для военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где рассказали про специфику создания новостных материалов, репортажей — сейчас у наших бойцов есть такой запрос, многие хотят вести свои каналы. Отдельно поговорили про работу с общественным мнением, отработку информационных вбросов», — рассказал директор департамента спецпроектов и взаимодействия с госструктурами RUTUBE Антон Михайлов. Видеохостинг планирует проводить такие семинары для военнослужащих СВО на постоянной основе.

Кроме того, видеохостинг выступил соорганизатором и информационным партнёром всероссийской научно-практической конференции «Военная журналистика в многополярном мире», которая прошла в Луганском государственном педагогическом университете. В конференции приняли участие более 150 человек из числа военных журналистов и корреспондентов, студентов кафедры журналистики и издательского дела Института филологии и социальных коммуникаций. На конференции эксперты RUTUBE провели мастер-класс по созданию контента на военную и политическую тематику.