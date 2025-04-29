Родные рассказали об аресте виновника гибели врачей скорой в Белгороде
Родные рассказали об аресте виновника смертельного ДТП со скорой в Белгороде
Белгород, 29 апреля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Водитель BMW Рамазан Гаджимурадов, который 7 февраля на огромной скорости протаранил автомобиль скорой помощи в Белгороде, спустя почти три месяца после аварии предстанет перед судом, который должен избрать ему меру пресечения. Об этом ИА Регнум сообщила сестра одной из погибших сотрудниц скорой помощи.
«Вылечился. Завтра его будут заключать под стражу. Ура! Ждем не дождёмся», — поделилась Анна, сестра погибшей Ольги Любимовой.
Несмотря на то, что авария стала причиной смерти двух фельдшеров, Гаджимурадов всё это время находился не под стражей. После ДТП он попал в больницу, где долго восстанавливался от полученных травм.
Напомним, в ночь на 7 февраля на проспекте Славы в Белгороде произошло смертельное ДТП. BMW X7 на большой скорости промчался на красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи, внутри которой находились фельдшеры Марина Паровышник и Ольга Любимова. Женщины скончались на месте. За рулем иномарки был 31-летний Рамазан Гаджимурадов — по информации местных СМИ, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП также пострадал в аварии, его доставили на лечение в Москву, где он находился в реанимации.
Родные погибших медиков сообщили, что Гаджимурадов пришел в сознание и после выписки он будет заключен под стражу. По некоторым данным, он задержан, а суд в ближайшее время должен определить, где он будет находиться во время следствия.
«Вроде его уже допрашивали, но он не стал против себя свидетельствовать, опираясь на 51-ю статью Конституции», — добавила Анна.
В то же время официальный комментарий следствия на момент публикации ИА Регнум получить не удалось.
Журналисты ИА Регнум также попытались связаться с семьей самого Гаджимурадова, однако они отказались общаться. Ранее родственники Гаджимурадова обещали оказать помощь семьям погибших фельдшеров, но позже передумали и так и не вышли с ними на связь.
Погибшие медики Марина Паровышник и Ольга Любимова часто работали под обстрелами и помогали пострадавшим от снарядов ВСУ. У Марины Паровышник остались двое сыновей, у Ольги Любимовой — дочь. Историю Марины Паровышник, которая с семьёй переехала из Воркуты в Белгород, чтобы помогать людям, подвергающимся обстрелам, мы рассказывали ранее.
Младший сын Паровышник мечтает стать сотрудником полиции, и после гибели его мамы желание быть стражем правопорядка у ребенка только усилилось.
«Он всегда интересовался и медициной, и работой в полиции. Спрашивал у мамы о работе медиком, смотрел фильмы о медицине. Но мечтает быть именно сотрудником полиции. После гибели мамы его желание только усилилось. Он хочет наказывать таких людей, как те, кто убил маму», — рассказывал старший брат Иван.
Ранее ИА Регнум сообщало, что один из участников резонансного ДТП со скорой в Белгороде, где погибли две женщины, работающие фельдшерами, отправился в зону спецоперации.
Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным местных СМИ, водитель был пьян и разогнал автомобиль до скорости более 100 км/ч. Близкие Гаджимурадова отвергали эти обвинения, апеллируя к тому, что Рамазан является мусульманином и поэтому не употребляет алкоголь.