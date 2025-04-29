Белгород, 29 апреля, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Водитель BMW Рамазан Гаджимурадов, который 7 февраля на огромной скорости протаранил автомобиль скорой помощи в Белгороде, спустя почти три месяца после аварии предстанет перед судом, который должен избрать ему меру пресечения. Об этом ИА Регнум сообщила сестра одной из погибших сотрудниц скорой помощи.

Пресс-служба МЧС России Место смертельного ДТП на проспекте Славы в Белгороде

«Вылечился. Завтра его будут заключать под стражу. Ура! Ждем не дождёмся», — поделилась Анна, сестра погибшей Ольги Любимовой.

Несмотря на то, что авария стала причиной смерти двух фельдшеров, Гаджимурадов всё это время находился не под стражей. После ДТП он попал в больницу, где долго восстанавливался от полученных травм.

Соцсети Водитель BMW Рамазан Гаджимурадов

Напомним, в ночь на 7 февраля на проспекте Славы в Белгороде произошло смертельное ДТП. BMW X7 на большой скорости промчался на красный сигнал светофора и влетел в машину скорой помощи, внутри которой находились фельдшеры Марина Паровышник и Ольга Любимова. Женщины скончались на месте. За рулем иномарки был 31-летний Рамазан Гаджимурадов — по информации местных СМИ, водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Виновник ДТП также пострадал в аварии, его доставили на лечение в Москву, где он находился в реанимации.

Соцсети Ольга и Марина погибли по вине пьяного водителя иномарки

Родные погибших медиков сообщили, что Гаджимурадов пришел в сознание и после выписки он будет заключен под стражу. По некоторым данным, он задержан, а суд в ближайшее время должен определить, где он будет находиться во время следствия.

«Вроде его уже допрашивали, но он не стал против себя свидетельствовать, опираясь на 51-ю статью Конституции», — добавила Анна.

В то же время официальный комментарий следствия на момент публикации ИА Регнум получить не удалось.

Журналисты ИА Регнум также попытались связаться с семьей самого Гаджимурадова, однако они отказались общаться. Ранее родственники Гаджимурадова обещали оказать помощь семьям погибших фельдшеров, но позже передумали и так и не вышли с ними на связь.

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Погибшие медики Марина Паровышник и Ольга Любимова часто работали под обстрелами и помогали пострадавшим от снарядов ВСУ. У Марины Паровышник остались двое сыновей, у Ольги Любимовой — дочь. Историю Марины Паровышник, которая с семьёй переехала из Воркуты в Белгород, чтобы помогать людям, подвергающимся обстрелам, мы рассказывали ранее.

Младший сын Паровышник мечтает стать сотрудником полиции, и после гибели его мамы желание быть стражем правопорядка у ребенка только усилилось.

«Он всегда интересовался и медициной, и работой в полиции. Спрашивал у мамы о работе медиком, смотрел фильмы о медицине. Но мечтает быть именно сотрудником полиции. После гибели мамы его желание только усилилось. Он хочет наказывать таких людей, как те, кто убил маму», — рассказывал старший брат Иван.

Ранее ИА Регнум сообщало, что один из участников резонансного ДТП со скорой в Белгороде, где погибли две женщины, работающие фельдшерами, отправился в зону спецоперации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным местных СМИ, водитель был пьян и разогнал автомобиль до скорости более 100 км/ч. Близкие Гаджимурадова отвергали эти обвинения, апеллируя к тому, что Рамазан является мусульманином и поэтому не употребляет алкоголь.