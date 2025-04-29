Ташкент, 29 апреля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. «ФосАгро» приняла участие в пятой международной промышленной выставке «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте. Событие объединило свыше 10 тысяч делегатов из России, государств Центральной Азии, Китая, Турции, Индии и других стран.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Компания выступила организатором круглого стола на тему «Роль компаний — лидеров химической промышленности в обеспечении продовольственной безопасности Центральной Азии».

Выступая с приветственным словом, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов отметил значительный рост товарооборота между Россией и Узбекистаном. Он напомнил, что в 2024 году взаимная торговля составила 10,2 миллиарда долларов. «Лидеры Российской Федерации и Узбекистана поставили задачу к 2030 году увеличить объем взаимной торговли до 30 миллиардов долларов», — отметил Чекушов.

Замминистра особенно подчеркнул важность развития двусторонних отношений в сфере производства и реализации минеральных удобрений, химических средств защиты растений, сельскохозяйственной техники — эти виды продукции имеют большое значение для продовольственной безопасности стран. По словам Романа Чекушова, в данный момент государства уже успешно реализуют ряд совместных проектов в химической отрасли. Пример такой кооперации — активная работа предприятий — резидентов индустриального парка «Чирчик» и промышленного парка «Джизак» в Узбекистане.

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Узбекистан Жамшиджон Абдузухуров в своем выступлении сказал о значении международного сотрудничества в области обеспечения продовольственной безопасности. «С ростом численности населения, урбанизацией, изменением климата и ограниченности природных ресурсов обеспечение продовольственной безопасности становится все более сложной задачей. В этих условиях химическая промышленность является одним из ключевых игроков решения задачи увеличения сельскохозяйственных ресурсов, создания продуктов питания и повышения их качества. В этой области мы хотели бы тесно сотрудничать с российской промышленностью», — подчеркнул он.

«ФосАгро» представила свой обширный опыт международных проектов в области обеспечения продовольственной безопасности. Об этом в своем выступлении рассказал заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Михаил Стеркин, поделившись опытом внедрения в производство инновационных технологий и реализации образовательных проектов, доступных студентам и фермерам в разных странах мира бесплатно.

«Группа «ФосАгро» год от года продолжает наращивать объемы производства инновационных минеральных удобрений. В результате реализации долгосрочной инвестиционной программы в 2024 году мы нарастили производство до рекордных 11,8 млн тонн агрохимической продукции. В нынешнем году «ФосАгро» планирует преодолеть рубеж в 12,5 млн тонн. Мы готовы обсуждать новые направления международного сотрудничества, которые будут способствовать повышению эффективности сельского хозяйства, созданию новых рабочих мест и увеличению товарооборота стран-партнеров в Центральной Азии», — заявил Стеркин.

Поставки продукции «ФосАгро» в Узбекистан уже более 10 лет обеспечивает компания «ФосАгро-Регион» (входит в группу «ФосАгро»). Директор по продажам в страны ближнего зарубежья «ФосАгро-Регион» Дмитрий Сушков подчеркнул, что за годы работы в Узбекистане компания глубоко изучила местную специфику растениеводства: «На сегодняшний день мы готовы предложить решения в сфере минерального питания растений, отвечающие требованиям экономики Узбекистана и проверенные на практике в России и других странах СНГ. В частности, компания успешно продвигает на местный рынок системы минерального питания, ограничивающие деградацию почв, а также современные марки жидких и водорастворимых фосфорсодержащих удобрений для систем капельного орошения. В прошлом году поставки «ФосАгро» в Узбекистан выросли более чем на 20%».

В рамках выставки «Иннопром. Центральная Азия» «ФосАгро» подписала ряд соглашений, направленных на поддержку молодых ученых, химического и аграрного образования.