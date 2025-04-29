Волгоград, 29 апреля, 2025, 18:16 — ИА Регнум. Украинские молодые люди и их ровесники из стран Прибалтики сегодня размахивают знаменами нацистов, притом что в годы Великой Отечественной войны именно украинцы, литовцы и латвийцы в составе войск нацистской Германии проявляли особую жестокость. На это указал президент Белоруссии Александр Лукашенко, отметив, что Запад просто молчаливо смотрит на происходящее.

ТАСС/ Зураб Джавахадзе

«Сегодня в прибалтийских странах и на Украине молодежь размахивает знаменами дивизии «СС», ставят памятники фашистским палачам, и все это с молчаливого согласия остального Запада. Но мы молчать не должны, мы для этого сегодня с вами и собрались», — заявил белорусский лидер.

Во вторник, 29 апреля, Лукашенко прилетел в Волгоград, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и выступил на международном форуме «Великое наследие — общее будущее».

Говоря о преступлениях литовских, латвийских и украинских нацистов в годы Великой Отечественной войны, он отметил, что длительное время подтверждающие это документы были засекречены.

Лукашенко также добавил, что белорусская прокуратура уже несколько лет ведет расследования фактов геноцида народа Белоруссии, в ходе которых раскрываются новые ужасающие преступления фашистов. Он уточнил, что одним из таких раскрытых зверств стало обнаружение захоронения останков малышей, прижатых к груди матери.

Как передавало ИА Регнум, открывая форум Союзного государства в Волгограде, Путин заверил, что Россия и Белоруссия всегда будут помнить уроки Великой Отечественной войны.

Лукашенко во время своего выступления указал на продолжающиеся со стороны Запада попытки стереть память о победе советского народа над фашизмом в 1945 году. В контексте этого белорусский лидер призвал делать еще больше для сохранения памяти о той цене, которую заплатили народы обеих стран.