Волгоград, 29 апреля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Символы Победы в Великой Отечественной войне могут быть разными, нужно, чтобы за ними стояла общая история. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин, отметив важность георгиевской ленты.

РИА Новости/Максим Богодвид

Глава государства встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко после форума «Великое наследие — общее будущее», который проходит в Волгограде. Лукашенко отметил, что в Белоруссии в День Победы кто-то носит георгиевские ленты, а кто-то — знак «Беларусь помнит». И между ними нет никакого разделения.

«Символы могут быть немного разными. Важно другое — что стоит за этими символами. А за этими символами стоит наша общая история, наше настоящее, наше будущее. Оно у нас общее», — ответил на это Путин, поблагодарив белорусского коллегу за позицию.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2022 года Путин подписал закон о внесении георгиевской ленты в перечень символов воинской славы России. Ее предписано носить на торжествах, посвященных Победе в Великой Отечественной войне и на других патриотических мероприятиях. За публичное осквернение георгиевской ленты грозит уголовная и административная ответственность ― штраф до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Официальный представитель полиции Берлина Джейн Берндт 26 апреля заявила, что в этом году, как и в прошлом, в городе во время торжеств, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, будет запрещено носить российские и советские флаги, георгиевские ленты, а также знаки Z и V. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков назвал это проявлением попытки идеологического реванша в Германии. Он также не исключил, что после этого последуют политический и военный реванши.