Москва, 29 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. Россия готова вместе с Белоруссией построить совместный авиазавод. Об этом 29 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

«Мы договорились о том, что мы будем расширять промышленную кооперацию, в том числе за счет совместной работы в области авиастроения, авиапрома. Мы готовы уже заложить завод вместе с вашими (белорусскими. — Прим. ред.) специалистами, соответствующую лабораторию по беспилотникам», — подчеркнул он на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По словам российского лидера, Белоруссии удалось сохранить часть авиационной промышленности еще с советских времен.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта первый зампред правительства РФ Денис Мантуров рассказал, что технический облик самолета «Освей», создаваемого по проекту России и Белоруссии, появится уже в апреле. Отмечалось, что опытный образец должен быть создан в республике в кооперации с Россией в 2026 году.

Кроме того, в июне прошлого года президент России также отмечал, что предприятия двух государств совместно создают легкий многоцелевой самолет. Он уточнил, что заводы Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти совместно с предприятиями в Минске и Минской области создают оптические устройства и приборы фотоники для систем связи и передачи данных.