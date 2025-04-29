Москва, 29 апреля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. Рослый восьмиклассник попытался пробраться в московскую школу с отверткой, чтобы избить учителей. Об этом 29 апреля заявил Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел 28 апреля, когда 15-летний школьник пришел в образовательное учреждение с большой палкой и отверткой. Охрана приняла его за взрослого мужчину и нажала на тревожную кнопку, а затем несколько приехавших сотрудников Росгвардии скрутили ученика.

«Приехавшие на место силовики не сразу смогли задержать его — [он] оказался настолько сильным, что смог повалить несколько сотрудников Росгвардии. После того как восьмиклассника удалось скрутить, ему вызвали психиатрическую бригаду», — говорится в материале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962146" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Москве подросток пришел в школу с палками, чтобы отомстить за двойку

На допросе подросток признался, что хотел «вырубить» учителей физики и русского языка из-за двоек и сложностей в понимании предмета. При этом, по данным канала, мальчик учится дистанционно из-за проблем со здоровьем.

Как передавало ИА Регнум, 18 апреля школьник с молотком напал на учителя в одном из подмосковных учебных заведений. Отмечалось, что женщину госпитализировали с телесными повреждениями. Следствие возбудило уголовное дело.

Еще одно жестокое нападение в московской школе произошло на 14-летнего восьмиклассника. Очевидцы рассказали в беседе с ИА Регнум, как двое старшеклассников избили подростка до потери сознания. Затем у мальчика начались судороги, изо рта пошла пена и кровь. Мальчика экстренно госпитализировали в реанимацию. Ученики также поделились, что подростка били ногами по голове.