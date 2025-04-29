Брюссель, 29 апреля, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Ряд лидеров стран Европы, включая премьер-министра Польши Дональда Туска, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца, не собираются приезжать 9 мая в Киев, куда их ранее пригласили. Об этом сообщило издание Politico.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Автор публикации напомнил, что ранее руководство киевского режима пригласило лидеров стран Европы 9 мая на саммит в Киев, чтобы «противостоять картине парада Победы», который пройдет в этот день в Москве.

«Однако польский премьер-министр Дональд Туск вместо этого поедет в Нанси в этот день, чтобы подписать договор в области безопасности с президентом Эммануэлем Макроном, а британский премьер-министр Кир Стармер планирует посетить оборонный саммит в Осло. А будущий канцлер Германии Фридрих Мерц не хочет ехать без полной компании», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля Politico написало, что глава МИД Украины Андрей Сибига от лица украинского руководства пригласил европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая. Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявил, что хочет в этот день принять у себя представителей так называемой «коалиции желающих» стран, ранее объявивших о готовности ввести своих «миротворцев» на территорию Украины.

При этом с 2023 года на Украине официально не празднуют День Победы 9 мая. Вместо этого праздник перенесли на 8 мая и называли «Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», хотя таковая закончилась 2 сентября 1945 года.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 15 апреля назвал отказ главы киевского режима праздновать День Победы демонстрацией неуважения к памяти его деда — участника Великой Отечественной войны. Он добавил, что эта ситуация подтверждает правоту позиции России и действий президента РФ Владимира Путина.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 16 апреля высмеяла планы Зеленского позвать лидеров ЕС в Киев на 9 мая. Дипломат отметила, что такое решение достойно определения «театр абсурда».