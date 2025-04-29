Киев, 29 апреля, 2025, 17:44 — ИА Регнум. Сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине), не имеющих боевого опыта и проблем со здоровьем, будут отправлять на фронт. Об этом 29 апреля сообщил генштаб Украины.

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«Военнослужащие территориальных центров комплектования и социальной поддержки без боевого опыта и соответствующих ограничений по состоянию здоровья будут направлены для прохождения военной службы в частях, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий. На их должности будут назначаться лица, получившие ранения, контузии и в соответствии со своим состоянием здоровья не способные исполнять обязанности в боевых подразделениях», — сказано в сообщении генштаба в Telegram-канале.

Причиной такого шага называли желание улучшить качество работы ТЦК и обеспечить соблюдение принципов социальной справедливости. По данным генштаба, эти действия поспособствуют укреплению братства и боевого духа в украинских подразделениях.

В сообщении не названо точное число военнослужащих, которые попадут под рокировку. При этом, по данным украинского генштаба, сейчас почти 70% сотрудников ТЦК имеют боевой опыт, еще 20% — гражданские лица в рядах ВСУ.

Ранее, 22 апреля, депутат Верховной рады Нина Южанина рассказала, что ВСУ необходима срочная мобилизация. Спешка связана с катастрофическими потерями, «самоволками» и массовым дезертирством.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля экс-полковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что из-за значительных потерь ВСУ киевский режим начал обучать детей 10–14 лет боевым навыкам в секретных лагерях. Он сравнил эту практику с «фольксштурмом» в нацистской Германии, когда к боям привлекали всех, включая подростков и пожилых людей.

Минобороны Украины 11 февраля объявило о наборе на военную службу контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы. В попытках привлечь молодых людей к службе в ВСУ переключились на рекламу игровой валюты и сериальной подписки. Также привлечь молодежь к службе в ВСУ решили с помощью чизбургеров.

Президент России Владимир Путин ранее сравнил мобилизацию на Украине с отловом бродячих собак. Он также заявил, что проводимая киевским режимом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину.