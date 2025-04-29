Волгоград, 29 апреля, 2025, 17:37 — ИА Регнум. В Волгограде 29 апреля началась двусторонняя встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Владимир Смирнов/ТАСС

«Уважаемый Александр Григорьевич! Еще раз хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня здесь, в Волгограде, на священной для всех нас сталинградской земле отмечаете славную Победу, и очень рассчитываем видеть вас в Москве в день основных торжеств 9 мая», — заявил Путин.

Президент России поблагодарил Лукашенко за то, что, по решению белорусского лидера, по Красной площади в день Победы пройдет парадный расчет Вооруженных сил Белоруссии.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3962143" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Волгограде Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко проводят двустороннюю встречу

Он добавил, что планирует обсудить с белорусским коллегой текущие дела, которых у Москвы и Минска «очень много».

«Достаточно сказать, что только в сфере торгово-экономических связей у нас, конечно, результат просто выдающийся, если сказать прямо: свыше 50 млрд в долларовом эквиваленте торговый оборот. По вашим статданным, даже чуть побольше, по нашим — где-то 50 с небольшим, около 51. По белорусским данным — где-то 51 с хвостиком», — отметил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин и Лукашенко 29 апреля в Волгограде посетили мемориальный комплекс на Мамаевом кургане. Они возложили венки к Вечному огню в зале Воинской славы и цветы к могиле маршала дважды Героя Советского Союза Василия Чуйкова.

Затем лидеры России и Белоруссии приняли участие в международном форуме Союзного государства «Великое наследие — общее будущее». Путин назвал символичным тот факт, что мероприятие проходит в Волгограде. В годы Великой Отечественной войны этот город назывался Сталинград. Он стал местом, где решалась судьба всего мира.

Со своей стороны Лукашенко заявил, что народы России и Белоруссии крепко связаны Победой над нацизмом. Эту связь нельзя потерять, потому что вместе два народа являются мощнейшей силой.