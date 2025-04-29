Ростов-на-Дону, 29 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил к 27 годам колонии Егора Семёнова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), пытавшегося отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Судебное заседание прошло 29 апреля.

Эрик Романенко/ТАСС

Сторона обвинения в ходе прения сторон просила назначить подсудимому пожизненное заключение в колонии строгого режима.

«Суд постановил признать Семёнова виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 27 лет», — зачитал судья приговор.

Следствие установило, что Семёнов, будучи уроженцем Мелитополя, получил гражданство РФ в 2022 году. В апреле 2023 года его завербовал сотрудник спецслужбы Украины и поручил организовать убийство выпускников летного училища, пообещав заплатить 400 тыс. рублей.

Семёнов в октябре для исполнения плана в качестве подарка отправил летчикам, праздновавшим годовщину выпуска, спиртные напитки и торт, в которые добавил токсичное вещество. Курсанты заподозрили неладное, когда не смогли установить, кто прислал посылку, и передали ее правоохранителям. Экспертиза показала, что алкоголь и еда отравлены.

Как передавало ИА Регнум, Семёнова вскоре после его неудавшегося покушения арестовали на 15 суток по делу о мелком хулиганстве, чтобы за это время собрать доказательства об уголовном преступлении. Впоследствии его отправили под стражу по делу о покушении на убийство.

Ранее встречавшаяся с Семёновым украинка Алина рассказала ИА Регнум, что ее бывший ухажер нигде не работал и не пытался никуда устроится. Из-за этого у них были частые конфликты. Девушка отметила, что он был еще тот «массовик-затейник», но для нее стало шоком, когда она узнала про его попытку отравить людей.