Уолтц призвал Россию и Украину договориться, пока Трамп не потерял терпение
Вашингтон, 29 апреля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. России и Украине следует договориться об урегулировании конфликта до того, как президент США Дональд Трамп потеряет терпение. Об этом 29 апреля заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение», — написал он в статье, опубликованной в журнале The National Interest.
Уолтц также заявил, что предыдущий президент США Джо Байден вел непоследовательную политику, а Трамп с самого вступления в должность выступает как миротворец и старается урегулировать конфликт.
Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее 29 апреля допустил, что может встать на сторону Украины в конфликте с Россией. При этом он подчеркнул, что это не обязательно выразится в поддержке главы киевского режима Владимира Зеленского.
26 апреля Трамп заявил о согласовании большинства основных позиций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также призвал стороны провести встречу на высоком уровне и договориться о завершении боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что взгляды Трампа на разрешение украинского конфликта во многом совпадают с российской позицией. В частности, это касается оценки того, что перспектива вступления Украины в НАТО стала катализатором конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс по мирному урегулированию продолжается, но преждевременно раскрывать его детали.