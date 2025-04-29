Вашингтон, 29 апреля, 2025, 17:30 — ИА Регнум. России и Украине следует договориться об урегулировании конфликта до того, как президент США Дональд Трамп потеряет терпение. Об этом 29 апреля заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц.

AP/TASS/Saul Loeb

«Недели дипломатии создали понимание от двух сторон того, что потребуется для достижения мира. Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение», — написал он в статье, опубликованной в журнале The National Interest.

Уолтц также заявил, что предыдущий президент США Джо Байден вел непоследовательную политику, а Трамп с самого вступления в должность выступает как миротворец и старается урегулировать конфликт.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее 29 апреля допустил, что может встать на сторону Украины в конфликте с Россией. При этом он подчеркнул, что это не обязательно выразится в поддержке главы киевского режима Владимира Зеленского.

26 апреля Трамп заявил о согласовании большинства основных позиций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Он также призвал стороны провести встречу на высоком уровне и договориться о завершении боевых действий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 апреля отметил, что взгляды Трампа на разрешение украинского конфликта во многом совпадают с российской позицией. В частности, это касается оценки того, что перспектива вступления Украины в НАТО стала катализатором конфликта. Представитель Кремля подчеркнул, что переговорный процесс по мирному урегулированию продолжается, но преждевременно раскрывать его детали.