Москва, 29 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Численность малых и средних предприятий в России превысила 6,7 млн по итогам первого квартала 2025 года. Это рекордный показатель с начала ведения специального реестра субъектов МСП в 2016 году, сообщили в Корпорации МСП.

Пресс-служба Корпорации МСП Численность МСП в России обновила рекорд и превысила 6,7 млн

«Сектор малого и среднего предпринимательства в России продолжает последовательно развиваться и расти. За первый квартал 2025 года прирост составил более 118 тыс. компаний и ИП, преодолев отметку в 6,7 млн субъектов МСП», — подчеркнул министр экономического развития России Максим Решетников.

Он отметил, что на сегодняшний день малый и средний бизнес активно участвует в реализации ресурсо− и наукоемких проектов, в том числе в разработке и создании беспилотных летательных аппаратов, реализации космических программ, выпускает продукцию в рамках импортозамещения.

«При этом важно, чтобы сектор МСП рос не только количественно, но и качественно: до 2030 года необходимо обеспечить реальный рост дохода на одного работника малого и среднего бизнеса в 1,2 раза выше, чем рост ВВП», — сказал Решетников.

В настоящее время примерно две трети субъектов МСП ведут свою деятельность в форме индивидуального предпринимательства. По данным на апрель 2025 года, в России зарегистрировано более 4,42 млн ИП, еще свыше 2,28 млн — это юридические лица. Из общего количества действующих МСП почти 21 тысяча относятся к средним предприятиям, более 225 тысяч — к малым, еще свыше 6,46 млн — это микропредприятия.

При высокой ключевой ставке для развития малому и среднему бизнесу критически важно иметь доступ к льготному заемному финансированию, считает генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Помимо таких традиционных для МСП отраслей, как торговля, логистика, ресторанный бизнес, по итогам первого квартала рост количества предпринимателей отмечается и в таких сегментах, как, например, разработка компьютерного ПО — плюс 6%.

«При формировании продуктового портфеля корпорации мы сфокусировали наши инструменты развития именно на приоритетных отраслях, формирующих экономику предложения», — отметил Александр Исаевич.

Генеральный директор Корпорации МСП добавил, что уже запущены льготные программы для высокотехнологичных компаний, МТК, предприятий в сфере станкостроения и робототехники, а также в туризме и легкой промышленности. Кроме того, Корпорация МСП готовит запуск специальных программ для резидентов особых экономических зон и МСП из моногородов.

По итогам первого квартала 2025 года регионами — лидерами по приросту численности МСП стали Чеченская Республика (+7%), Дагестан (6,7%) и Ингушетия (6,2%), а также Херсонская и Запорожская области (5,3% и 5% соответственно). В топ-10 субъектов РФ по этому показателю также вошли Северная Осетия и Чукотский автономный округ (по 3,9%), Республика Калмыкия и Удмуртская Республика (по 3,5%), Кабардино-Балкарская Республика (+3,4%).