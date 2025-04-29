Москва, 29 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Участники общероссийского просветительского марафона «Знание. Первые» рассказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну и готовность действовать. Об этом 29 апреля сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в московском Музее Победы на Поклонной горе.

РИА Новости/Екатерина Штукина

Первый день марафон прошел в 11 городах России. Как отметил Кириенко, везде приходилось ставить дополнительные стулья, выносить экраны в коридоры, открывать дополнительные аудитории.

«Только за первый день более 10 тыс. школьников и студентов очно приняли участие в марафоне, еще 10 млн посмотрели лекции онлайн. Хочется выразить огромную благодарность людям, которые приходят выступать в качестве лекторов, наставников», — отметил он.

Традиция проводить марафон появилась сразу после «перезагрузки» общества «Знание» в 2021 году по поручению президента России Владимира Путина. Каждый из тех, кто выходит на сцену на марафоне, не просто носитель знаний, это образец для подражания. В этом году главными героями стали 20 ветеранов Великой Отечественной войны.

«Учитывая их возраст, это тоже подвиг — найти в себе силы и возможности приехать, встретиться с молодежью. Во всех городах ребята очень тепло их встречали, всегда вставал зал, аплодисменты, слезы на глазах. Именно так происходит передача настоящего патриотизма, веры в свою страну, ведь эмоции передаются только от человека к человеку, их нельзя передать по-другому», — рассказал Кириенко.

Он выразил особую благодарность подключившимся к мероприятиям участникам специальной военной операции. В марафоне участвовали более 20 героев СВО, 10 Героев России, а также военкоры. Благодаря общению с героями отношение молодежи к России меняется, сообщил Кириенко.

«По итогам вчерашнего дня 89% участников марафона сказали, что у них выросло чувство гордости за свою страну, а самое главное — это понимание, что ты тоже в ответе за Родину, готовность и желание действовать, вера в возможность реализовать себя так же, как и те настоящие герои и выдающиеся управленцы нашей страны. Ребята выходят после встреч с лекторами с ощущением, что и у них получится, — вот это, пожалуй, главный эффект первого дня», — отметил Кириенко.

Он добавил, что посвященная 80-летию Победы программа «Знания» не ограничивается марафоном. Во всех российских регионах страны с середины апреля проходят разные мероприятия, которые распланированы на весь год. Это лекции, кинопоказы, экскурсии по героическим местам, посещение крупных промышленных объектов, история которых связана с Великой Отечественной войной. Вместе со школьниками и студентами такие места гордости и исторической памяти проходят главы регионов, что руководители крупнейших корпораций приглашают их на уникальные заводы, атомные станции, корабли.

Марафон «Знание. Первые», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, проходит с 28 по 30 апреля во всех федеральных округах России, включая новые регионы.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке 29 апреля марафон «Знание. Первые» открыл глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что без побед прошлого не было бы настоящего и будущего. Он пожелал каждому участнику интересных встреч, новых знакомств и ярких впечатлений.