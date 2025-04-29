Москва, 29 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Первые 100 дней президента США Дональда Трампа на посту главы государства могут свидетельствовать о том, что между Москвой и Вашингтоном начали появляться попытки договариваться по ключевым вопросам, притом что переговоры проходят на равных. Об этом во вторник, 29 апреля, заявил учредитель АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества», член экспертного клуба «Дигория» Алексей Малинин в разговоре с ИА Регнум.

Global Look Press/CNP/AdMedia Президент США Дональд Трамп

29 апреля исполнилось 100 дней с начала второго президентского срока Трампа. Республиканец назвал историческими достижения своей администрации за это время пребывания у власти.

«Если сравнивать 100 дней президентства Трампа и президентский срок экс-главы США Джо Байдена, то, конечно, мы можем фиксировать возобновление хоть какого-то диалога, какой-то попытки нормализации отношений. Даже не нормализации отношений, а попытки начать договариваться в контексте украинского конфликта, в контексте иранской сделки, где без России она практически невозможна, в контексте будущего сосуществования в арктическом регионе, потому что это очень серьезный перспективный регион, к которому обе наши страны имеют отношение. То есть с появлением Дональда Трампа появилась и теоретическая возможность возобновить между нашими странами какой-то диалог», — сообщил член экспертного клуба «Дигория».

По мнению специалиста, никто не говорит о том, что Россия и США станут или уже стали друзьями, но даже конкуренты и оппоненты могут друг с другом о чем-то договариваться. Эксперт подчеркнул, что исходя из последних сообщений можно фиксировать рост понимания между руководствами России и США по сравнению с периодом правления предыдущей администрации Белого дома под руководством Байдена.

«Тем более что Трамп открыто декларирует свои намерения, чтобы обеспечить диалог с нашей стороной. В то время как Джо Байден лишь транслировал стремление нанести России стратегическое поражение, что является бесперспективным и бессмысленным курсом. Я думаю, что Трамп, увидев, как прошли последние 4 года, всё понял и сейчас хочет попробовать этот курс поменять. А мы, в свою очередь, приветствуем такой подход, поскольку никогда не отказывались от конструктивного и адекватного диалога даже с оппонентами, коими являются Соединенные Штаты Америки»,— заявил Малинин.

Вопрос Украины занимает, безусловно, важное место в переговорах между Россией и США, но не абсолютно доминирующее, считает собеседник агентства. Он объяснил это тем, что если из-за внешних факторов, из-за руководства Украины или европейских стран диалог в контексте конфликта на Украине будет затормаживаться или вообще закончится провалом, то по-прежнему сохраняется ряд вопросов, которые Москва и Вашингтон продолжат обсуждать.

«Есть вопрос с Ираном, потому что иранская сделка важна и нам, поскольку Иран — наш стратегический партнер и союзник, она важна и Трампу, поскольку он активно поддерживает Израиль, а Израилю с Ираном надо договариваться в связи с очень напряженной обстановкой на Ближнем Востоке. Также есть вопрос арктического взаимодействия, потому что Трамп очень хочет через Гренландию построить новый торговый маршрут, хочет добывать те самые редкоземельные металлы, и не только в Арктике. У нас есть ровно такие же стремления», — рассказал специалист.

При этом эксперт отметил, что уровень российской дипломатичности, степень внешнеполитической адекватности видна невооруженным глазом практически всем акторам внешней политики. Малинин уточнил, что власти России ни разу не опускались до прямых оскорблений, ни разу не пытались публично сорвать те или иные переговоры, а наоборот, стараются соблюдать правила переговорного процесса.

«Многие аспекты переговорного процесса не должны быть публичными, а например, наши визави из Украины, из европейских стран нередко это правило нарушают. Поэтому я думаю, что у нас здесь вопросов о нашей адекватности быть не может. Я, более того, от многих своих иностранных коллег, в том числе достаточно высокого уровня, слышу одну и ту же мысль, что мы очень последовательны в своей позиции. И мне кажется, что сейчас диалог с Соединенными Штатами выстраивается действительно на конструктивной основе»,— сообщил собеседник агентства.

Малинин подчеркнул, что, в отличие от той же администрации Байдена, Трамп не пытается говорить с Россией с позиции силы, не пытается говорить с позиции диктата и стремления к нанесению поражения. Новый формат диалога двух стран заключается в попытке договориться, и со стороны России это только приветствуется, так как российские дипломаты и политики умеют договариваться и обеспечивать соблюдение договоренностей, уточнил специалист.

«Мне кажется, сейчас у нас происходят переговоры на равных, и мы хотя бы более или менее начали понимать позиции друг друга, о чем говорил и наш президент, и президент США. Понятно, что здесь можно отметить слова самого Трампа и некоторых членов его команды, когда они выставляют весь переговорный процесс так, будто бы Соединенные Штаты в нем арбитр и судья. Но, знаете, это игра на внутреннюю электорацию. Им надо оправдывать предвыборные обещания, и я думаю, что если это субстантивно не влияет на процесс переговоров, то мы можем закрыть на это глаза. Мы не находимся в том положении, когда нам нужно явно где-то уступать и идти на заведомо невыгодные для нас уступки», — подытожил член экспертного клуба «Дигория».

Как передавало ИА Регнум, 28 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона не отказывается от контактов с парламентариями из стран Запада, включая США. Путин добавил, что Россия всегда к этому готова и обсуждает эти вопросы с руководителями обеих палат парламента страны.

Ранее, 23 апреля, госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что после ряда консультаций Соединённые Штаты стали лучше понимать позицию России по урегулированию украинского конфликта. При этом Рубио уточнил, что, в случае отсутствия прогресса в урегулировании, США переключатся на другие международные приоритеты.

20 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что делегации России и США в ходе переговоров в Эр-Рияде обсудили необходимость для Запада принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе взаимного уважения. По его словам, стороны пришли к согласию, что международные отношения должны выстраиваться на основе признания наличия у каждой из стран собственных национальных интересов.