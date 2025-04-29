Волгоград, 29 апреля, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Мировое сообщество должно направить свои усилия на создание новой архитектуры равной и неделимой безопасности. Об этом 29 апреля заявил президент России Владимир Путин, выступая в рамках пленарной сессии на международном форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде.

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Мировому сообществу необходимо вместе создавать новую архитектуру равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все государства не в ущерб интересам других», — отметил российский лидер.

По словам Путина, особенно на сегодняшний день это актуально для стран Евразии, которые должны воплотить на общем континенте пространство, где бы преобладали мир и стабильность, сделав его примером устойчивого экономического, социального и гуманитарного развития.

Президент РФ высказал мнение, что в основу формирования такой архитектуры могут лечь уже принятые многосторонние формы сотрудничества. В пример Путин привел Союзное Государство, ОДКБ, СНГ, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС, АСЕАН, а также напомнил о существовании других влиятельных структур.

Как передавало ИА Регнум, во вторник Путин прибыл в Волгоград, где встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Говоря на форуме о городе-герое Сталинграде, президент РФ указал, что в годы Великой Отечественной войны здесь решалась судьба будущего всего человечества. Российский лидер подчеркнул, что именно в ходе Сталинградской битвы в войне с нацизмом наступил коренной перелом, результатом которого стал разгром фашистских войск на волжских берегах.

Путин добавил, что и в России, и в Белоруссии всегда будут помнить, как в годы Великой Отечественной войны народы вместе защитили Родину, а также ценой огромных жертв принесли мир в Европу.